Порошенко розпорядився надати звільненим з полону українцям матеріальну допомогу

Глава держави повідомив, що кожному зі звільнених українців буде надано належну медичну допомогу

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати матеріальну допомогу звільненим у рамках запланованого на 27 грудня обміну полоненим та їхнім сім'ям для полегшення їхньої адаптації.

"Глава держави повідомив, що кожному зі звільнених українців буде надано належну медичну допомогу. Він також звернувся до уряду щодо надання звільненим українцям та їхнім сім'ям матеріальної допомоги для того, щоб полегшити їхню адаптацію", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.

У свою чергу присутній на зустрічі голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ забезпечить проїзд, проживання та розміщення родичів звільнених українських заручників на період очікування їх повернення.

Родичі заручників подякували президенту за його зусилля й увагу до проблеми звільнення полонених та закликали і надалі "діяти спільно та бути об'єднаними".

Уповноважений президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, ветеран АТО Вадим Свириденко запевнив родичів, що "команда психологів, яка готова зустріти звільнених, зробить все, щоб вони повернулися у тому стані, в якому вони залишили своїх рідних".

Крім того, перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко підкреслила, що "боротьба йшла за кожну людину". Вона додала, що роботу зі звільнення ще не завершено.

Нагадаємо, ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, про "помилування" українських заручників, яких планують обміняти 27 грудня.

Напередодні ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.