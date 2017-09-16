Пожежа у "Вікторії" почалася з кімнати художньої керівниці дітей, їй повідомили про підозру, – ЗМІ

Водночас батьки упевнені, що саме художня керівниця врятувала життя дітей

Художній керівниці дітей, які загинули у пожежі в таборі Одеси, Тетяні Єгоровій повідомили про підозру.

Про це з посиланням на слова батьків дітей повідомляє місцеве видання "Думская".

"З'ясувалося, що загоряння почалося в її кімнаті, і вона була єдиним дорослим в згорілому корпусі", – розповіли батьки.

Єгорову допитували у Київському відділі поліції. Видання зазначає, що під час допиту їй стало погано.

Водночас батьки упевнені, що саме художня керівниця врятувала життя дітей, адже вона виводила вихованців з палаючої будівлі.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя – Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

В Одеській області оголошено дводенний траур.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу – порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

Біля мерії Одеси проходить мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. Сталася бійка, поліція застосувала газ.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" під час робочого візиту до Одеси.