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Пожежа в Лондоні: поліція припускає загибель 58 зниклих безвісти

Кількість загиблих може зрости
Поліція не виключає, що 58 зниклих безвісти під час пожежі у багатоповерхівці Grenfell Tower в Лондоні, загинули.
Пожежа в Лондоні: поліція припускає загибель 58 зниклих безвісти Фото: reuters.com

Про це повідомив представник Скотленд-Ярду Стюарт Канді, пише Reuters.

"58 людей, які за нашими даними були в Grenfell Tower в ту ніч, вважаються зниклими безвісти. Як це не сумно, але я не виключаю, що вони мертві", – сказав він.


Фото: reuters.com

Згідно з офіційною інформацією поліції Лондона, зараз загиблими вважаються 30 людей. Натомість за даними телеканалу Sky News, кількість загиблих становить не менше 70.

У лікарнях залишаються 24 людини, 12 з них – у важкому стані.

Влада пообіцяла провести ретельне розслідування інциденту.


Фото: reuters.com

Евакуйованих жителів тимчасово розмістили в найближчих центрах допомоги, мечетях та церквах.

Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент. 

Також 16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.

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17 06 2017 19:45
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