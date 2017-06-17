Пожежа в Лондоні: поліція припускає загибель 58 зниклих безвісти
Про це повідомив представник Скотленд-Ярду Стюарт Канді, пише Reuters.
"58 людей, які за нашими даними були в Grenfell Tower в ту ніч, вважаються зниклими безвісти. Як це не сумно, але я не виключаю, що вони мертві", – сказав він.
Фото: reuters.com
Згідно з офіційною інформацією поліції Лондона, зараз загиблими вважаються 30 людей. Натомість за даними телеканалу Sky News, кількість загиблих становить не менше 70.
У лікарнях залишаються 24 людини, 12 з них – у важкому стані.
Влада пообіцяла провести ретельне розслідування інциденту.
Фото: reuters.com
Евакуйованих жителів тимчасово розмістили в найближчих центрах допомоги, мечетях та церквах.
Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент.
Також 16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.
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