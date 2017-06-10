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Рада не скасувала рішення щодо запуску судової реформи

Чотири проекти постанови щодо цього не набрали голосів
Верховна Рада не скасувала своє рішення про ухвалення закону, який запроваджує судову реформу.

Вони пропонували скасувати рішення парламенту від 3 жовтня про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (№ 6232 від 23.03.2017).

Проект постанови №6232-П авторства Юрія Левченка набрав лише 39 голосів підтримки, проект №6232-П1 Олени Сотник – 44 голоси, проект №6232-П2 Альони Шкрум – 49 голосів, проект №6232-П3 Сергія Лещенка – 45 "за".

Відтак, рішення не підтримано.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.

Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.

 
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06 10 2017 11:47
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