Рада не скасувала рішення щодо запуску судової реформи

Вони пропонували скасувати рішення парламенту від 3 жовтня про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (№ 6232 від 23.03.2017).

Проект постанови №6232-П авторства Юрія Левченка набрав лише 39 голосів підтримки, проект №6232-П1 Олени Сотник – 44 голоси, проект №6232-П2 Альони Шкрум – 49 голосів, проект №6232-П3 Сергія Лещенка – 45 "за".

Відтак, рішення не підтримано.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.

Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.