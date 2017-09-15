Радбез ООН збирає екстрене засідання щодо КНДР

Початок засідання заплановано на 22:00 за Нью-Йорком

У п'ятницю, 15 вересня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання в форматі закритих консультацій щодо останнього ракетного пуску КНДР.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в Постійному представництві при ООН.

"На вимогу США і Японії, Рада Безпеки проведе закриті консультації у зв'язку з запуском ракети Північною Кореєю. Початок засідання заплановано на 15.00 за Нью-Йорком", - відзначило джерело.

Раніше повідомлялося, що влада Південної Кореї скликає екстрене засідання ради національної безпеки у зв'язку новим ракетним пуском з боку КНДР.

Нагадаємо, 15 вересня о 6:57 ранку за японським часом (0:57 за Києвом) Північна Корея запустила ракету в напрямку регіону Тохоку. Снаряд пролетів над японським островом Хоккайдо і через дев'ять хвилин впав у Тихий океан на відстані в 2000 км на схід від мису Ерімо. Ракета досягла висоти 770 км і пролетіла 3700 км.

Пізніше стало відомо, що КНДР випустила балістичну ракету проміжної дальності.

Напередодні КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.