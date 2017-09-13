Російських інвесторів не допустять до приватизації українських держпідприємств
"Ми повинні, нарешті, удосконалити приватизаційне законодавство. Не тільки шляхом введення електронних аукціонів, а повністю забезпечити прозорий процес", - заявив президент України Петро Порошенко в ході розгляду законопроекту, спрямованого на забезпечення прозорості та ефективності приватизації державних підприємств, інформує "Новое время".
Він також додав, що у влади є бажання і політична воля забезпечити приватизацію об'єктів державної власності ефективно, відкрито, конкурентно і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу вітчизняних та іноземних інвесторів, виключаючи Росію.
Нагадаємо, учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".
Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".
Зазначимо. що Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.
Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію п'ять державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
Відтак, Фонд держмайна розробив законопроект про приватизацію (№7066), в якому пропонує продавати об'єкти по 1 грн, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю.
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