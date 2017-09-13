Російських інвесторів не допустять до приватизації українських держпідприємств

Доступ до приватизації не отримає тільки російська сторона

Російські інвестори не братимуть участі в приватизації української держвласності.

"Ми повинні, нарешті, удосконалити приватизаційне законодавство. Не тільки шляхом введення електронних аукціонів, а повністю забезпечити прозорий процес", - заявив президент України Петро Порошенко в ході розгляду законопроекту, спрямованого на забезпечення прозорості та ефективності приватизації державних підприємств, інформує "Новое время".

Він також додав, що у влади є бажання і політична воля забезпечити приватизацію об'єктів державної власності ефективно, відкрито, конкурентно і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу вітчизняних та іноземних інвесторів, виключаючи Росію.

Нагадаємо, учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".

Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".

Зазначимо. що Україна може залучити додаткові інвестиції та поліпшити економічне зростання через продаж неефективних державних підприємств.