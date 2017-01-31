Шевчук зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду глави Нацполіції
"Я можу підтвердити цю інформацію. Сьогодні я мав співбесіду, я повідомив комісії, що можу відповісти на всі питання, але я не бачу наразі в силу загострення ситуацій на Сході і зростання злочинності себе на посаді голови Нацполіції. І комісія дуже схвально сприйняла це рішення", - повідомив сам Шевчук в ефірі Громадського.
Шевчук аргументував своє рішення про вихід з конкурсу тим, що на даному етапі співробітники поліції не сприймають на керівній посаді нікого, хто не працює в цій системі.
"Їм важко сприйняти, що особа, яка є адвокатом, буде управляти кадровими офіцерами", — сказав він.
На його думку, сьогодні для того, щоб підтримати і не загубити реформу, поліцію має очолювати та людина, яка має 70-80% поваги від працівників поліції. Крім того він зазначив, що бачить себе на посаді заступника керівника Нацполіції.
Також Шевчук наголосив на тому, що всі учасники конкурсу, які наразі не працюють в системі поліції, мають зняти себе з конкурсу. На його думку, вони можуть бути гарними заступниками, однак не керівниками Нацполіції.
"Антоненко, Вишневський, Людкевич, я — це люди іншого світосприйняття. Закликаю всіх незалежних учасників зняти свої кандидатури", — заявив він.
"Є 4 кандидата з системи. Я дуже гарно ставлюся до Костянтина Бушуєва. Я б хотів, щоб ця людина очолювала Нацполіцію України", — наголосив Шевчук.
Як повідомляв iPress.ua, стали відомі імена 10 кандидатів на посаду глави Національної поліції.
Раніше зазначали, що на конкурс на посаду голови Національної поліції України подали документи 20 осіб.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.
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