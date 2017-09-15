Шлях до введення миротворців на Донбас буде непростим, - ОБСЄ
Наразі є чимало пропозицій, однак міжнародна спільнота немає чіткого розуміння й бачення, як це має відбуватися, - повідомляє 5 канал.
"Місію повинен погодити Радбез ООН. Наразі ж, якщо подивитися на різноманітні пропозиції, то чіткого розуміння ще немає, і процес ухвалення такого рішення буде складним. ОБСЄ готова до консультацій, і готова запропонувати свої знання та експертні навички. У нас є понад три роки досвіду діяльності у цьому районі, водночас ми вкотре закликаємо сторони до виконання Мінських домовленостей", - зазначив генсек ОБСЄ.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.
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