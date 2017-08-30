Статус Димінського не має впливати на розслідування ДТП, - Порошенко
Про це Президент України сказав журналістам у середу, 30 серпня, під час візиту на Львівщину, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Він висловив упевненість, що справу про ДТП розслідуватимуть об'єктивно.
"Справа, наскільки мені відомо, витребувана до Києва. Я думаю, що це додасть об'єктивності всім процесам", - сказав Порошенко.
"Розслідування будь-якого ДТП, зокрема і цього резонансного злочину, має відбуватися абсолютно прозоро і незалежно від статусу тієї людини, яка її вчинила, він має понести відповідальність", - додав Президент.
Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.
На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.
Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.
О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.
Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.
Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.
Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.
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