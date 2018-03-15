Столтенберг: НАТО не сумнівається, що речовину, якою отруїли Скрипаля, виготовили в Росії

Нервово-паралітична речовина "Новічок", яка була використана для отруєння у Солсбері, створена на території Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресс-конференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Столтенберг відповідав на запитання російського журналіста, який сказав, що "Новічок" був створений ще у радянські часи і запитав, звідки у НАТО впевненість про походження саме з РФ.

"Ми отримали інформацію від британської сторони про результати розслідування. У нас немає причин сумніватися в наданих оцінках. Ми бачили, що Росія була причетна раніше до подібних інцидентів і справ, і ми знаємо, що речовина була створена у Росії. Я не можу коментувати дані розвідки, але я довіряю оцінкам, які були зроблені і надані нам Британією", - сказав Столтенберг.

Він також додав, що НАТО не отримувало від Британії запиту на активацію статті 5, яка визначає, що напад на одну країну-члена Альянсу означає напад на весь Альянс.

"Кожна країна сама вирішує про те, щоб подати такий запит. НАТО готове надати підтримку і ми висловили політичну підтримку Британії", - сказав Столтенберг.

Раніше хімік Віл Мірзаянов, колишній співробітник російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де розроблявся "Новачок", заявляв, що колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка не зможуть повністю одужати, якщо їх отруїли цією нервово-паралітичною речовиною.Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США. В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських чиновників.