Суд арештував частину майна Мартиненка, - ЗМІ
Яке саме майно арештоване, наразі невідомо, повідомляютьс "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як відомо, Солом'янський райсуд столиці не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення судущодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.
Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.
За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.
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