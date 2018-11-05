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Суд по зняттю арешту з авто нападника на Найєма перенесли

Покуратура не передала до суду відповідні матеріали
Розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма, перенесли на 24 травня.
Суд по зняттю арешту з авто нападника на Найєма перенесли Фото: fakty.ictv.ua

11 травня скаргу не розглянули через те, що шевченківська прокуратура не передала до суду відповідні матеріали.

"Справа буде розглядатись 24 травня 2018 о 12:15", -  повідомив брат постраждалого Масі Найєм у Facebook.

Він також додав, що суддя просив всіх, хто бажає знімати на відео, подати відповідне клопотання.

Раніше Мустафа Найєм зазначав, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану.
 

Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.

 

 

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11 05 2018 10:59
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