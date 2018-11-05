Суд по зняттю арешту з авто нападника на Найєма перенесли

11 травня скаргу не розглянули через те, що шевченківська прокуратура не передала до суду відповідні матеріали.

"Справа буде розглядатись 24 травня 2018 о 12:15", - повідомив брат постраждалого Масі Найєм у Facebook.

Він також додав, що суддя просив всіх, хто бажає знімати на відео, подати відповідне клопотання.

Раніше Мустафа Найєм зазначав, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.