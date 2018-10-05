Напад на Найєма: нападник вимагає зняти арешт з його Mercedes

Сам нардеп вважає, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном

В п’ятницю, 11 травня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на арешт автомобіля Mercedes, що належить нападнику на народного депутата Мустафу Найєма.

"Розгляд апеляційної скарги адвоката Сініченка І.С в інтересах Саітова М.А. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 03.05.2018 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018100100004974", - йдеться в документі, інформує "Українська правда".

Розгляд справи призначено на 9:25 ранку.

Сам нардеп вважає, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.

"Дивує те, що прокурор Байчас досі фігурує у цій справі. Цей прокурор в дружніх стосунках з одним з підозрюваних, який зараз приховується в Азербайджані. Він вступав в непроцесуальний контакт з його родичем, у нього є конфлікт інтересів", - сказав Найєм.