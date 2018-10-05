Напад на Найєма: нападник вимагає зняти арешт з його Mercedes
"Розгляд апеляційної скарги адвоката Сініченка І.С в інтересах Саітова М.А. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 03.05.2018 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018100100004974", - йдеться в документі, інформує "Українська правда".
Розгляд справи призначено на 9:25 ранку.
Сам нардеп вважає, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.
"Дивує те, що прокурор Байчас досі фігурує у цій справі. Цей прокурор в дружніх стосунках з одним з підозрюваних, який зараз приховується в Азербайджані. Він вступав в непроцесуальний контакт з його родичем, у нього є конфлікт інтересів", - сказав Найєм.
Брат нардепа Масі Найєм повідомив, що саме власник автомобіля викликав "на підмогу" свого брата "Магу", який зараз переховується за кордоном.
Крім того, 11 травня, Апеляційний суд має розглянути апеляцію на запобіжний захід Саітову Ахмед-Абубакаровичу.
Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.
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