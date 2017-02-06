Суд прийняв рішення не змінювати запобіжний захід Насірову
Насіров звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного з метою виїзду за межі України на лікування та, відповідно, повернення внесеної застави.
Суд відмовив у зміні запобіжного заходу, інформує "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Нагадаємо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.
Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.
Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.
Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.
Відзначимо, що відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляв, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.
30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.
"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.
Вчора, 1 червня, Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.
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