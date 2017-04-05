Суд задовольнив клопотання захисту Януковича та оголосив перерву до 18 травня

Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту Віктора Януковича, який попросив організувати його участь у підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.

Для цього в судовому засіданні оголошено перерву до 10-ї години ранку 18 травня, повідомляє "LB.ua".

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: клопотання сторони захисту задовольнити частково. Надати програмну можливість для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. Суд погоджується з думкою прокурора, що після змін до Кримінального процесуального кодексу, які набули чинності 15 квітня 2017 року обвинуваченого Януковича належним чином викликали на підготовче судове засідання", - заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Але з огляду на статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також з огляду на практику Європейського суду з приводу розгляду цієї категорії справ, суд вважає за необхідне надати захисту додаткові можливості для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку", - додав він.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

У свою чергу Генеральна прокуратура планувала завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича ще в лютому 2017 року.