Суд задовольнив клопотання захисту Януковича та оголосив перерву до 18 травня
Для цього в судовому засіданні оголошено перерву до 10-ї години ранку 18 травня, повідомляє "LB.ua".
"Суд, порадившись на місці, ухвалив: клопотання сторони захисту задовольнити частково. Надати програмну можливість для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. Суд погоджується з думкою прокурора, що після змін до Кримінального процесуального кодексу, які набули чинності 15 квітня 2017 року обвинуваченого Януковича належним чином викликали на підготовче судове засідання", - заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
"Але з огляду на статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також з огляду на практику Європейського суду з приводу розгляду цієї категорії справ, суд вважає за необхідне надати захисту додаткові можливості для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку", - додав він.
Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
У свою чергу Генеральна прокуратура планувала завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича ще в лютому 2017 року.
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