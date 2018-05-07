Ситуацією з ЦВК Порошенко шантажує Верховну Раду, – Геращенко

За словами нардепа, "вся ця криза створена президентом штучно"

Представник фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив, що кризова ситуація з ЦВК створена президентом штучно і його завдання, "як завжди, – шантаж Верховної Ради як вищого представницького органу народу України".

Про це Геращенко сказав в ефірі парламентського телеканалу Рада, пише "Цензор.НЕТ".

За його словами, фракція "Народний фронт" неодноразово публічно заявляла про те, що "якщо є 13 місць у Центральній виборчій комісії, то президент має подати 13 кандидатів, а не 14".

"У Центральній виборчій комісії мають бути представлені всі політичні сили, як правляча коаліція, так і опозиція. Завдання Центральної виборчої комісії – чесний підрахунок голосів. У тому вигляді, як його бачить президент Порошенко, – так, щоб більшість членів ЦВК підпорядковувалися йому особисто. Відповідно, це може привести до невизнання результатів виборів і різного роду маніпуляцій. У жодної політичної сили не може бути більшості в ЦВК. Це орган, створений для визнання чесних виборів", – заявив Антон Геращенко.

За словами Геращенка, кандидатури до нового складу ЦВК мають бути подані президентом вже давно, оскільки термін повноважень нинішнього складу Центрвиборчкому вже давно минув.

"У законі про Центральну виборчу комісію написано, що після закінчення терміну повноважень кожного з членів ЦВК (що відбувалося в 2015, 2016 2017), президент має невідкладно впродовж місяця вносити по одному кандидату, а не доводити до торгу, який є зараз", – сказав народний депутат.

"Вся ця криза створена президентом штучно. Завдання президента, як завжди, – шантаж Верховної Ради як вищого представницького органу народу України. Ми цього шантажу не допустимо. Верховна Рада повернеться до нормальної роботи", – вважає Антон Геращенко.

Нагадаємо, 5 липня у плані роботи Верховної Ради було питання оновлення Центрвиборчкому. Під час ранкового пленарного засідання спікер Андрій Парубій запропонував депутатам шляхом рейтингового голосування визначитися, чи переходити до оновлення складу ЦВК, проте "за" виступили тільки 189 народних обранців (із них з "Блоку Петра Порошенка" – 117, а з "Народного фронту" – 10).

Фракція "Блоку Петра Порошенка" відмовилася голосувати за будь-які законопроекти до оновлення складу Центрвиборчкому.

Юлія Тимошенко стверджує, що президент Петро Порошенко вигадав спосіб як не проводити вибори президента у 2019 році.

Лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк вважає, що відмова фракції Блоку Петра Порошенка від голосувань – це спроба запустити процес позачергових виборів.