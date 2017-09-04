У Білорусі проводять погоджений з владою мітинг

Однією з вимог мітингувальників є скасування президентського декрету про податок на безробіття

У білоруському Бобруйську люди вийшли на санкціонований мітинг за права і свободи громадян.

Місцева влада погодила проведення мітингу у Бобруйську біля кондитерської фабрики "Славянка".

Заявку на нього подала керівниця Бобруйського об'єднання Незалежної профспілки працівників радіоелектронної промисловості Галина Смірнова. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Однією з вимог мітингувальників є скасування президентського декрету про податок на безробіття.

"Ми не віримо Лукашенку, ми вимагаємо повністю скасувати декрет №3 і визнати, що це помилка. Друге: ми вимагаємо припинити переслідування за політичними мотивами і звільнити всіх політв'язнів. Влада повинна вибачитися перед затриманими на День Волі. Третє: ми вимагаємо свободи зібрань. Подивіться, що нам виділили для мітингу. Це якийсь загін. Люди не хочуть бути бидлом. Ми вимагаємо дозволити проводити мітинги на площі Перемоги, в центрі міста!", - сказала Смірнова на початку акції.

Пізніше до мітингувальників вийшов заступник мера міста.

Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані були сотні людей.

Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.