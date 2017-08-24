У Дніпрі старший слідчий обласного управління поліції погорів на хабарі
Встановлено, що старший лейтенант поліції вимагав 10 тисяч доларів США від приватного підприємця, якого неправомірно звинуватив у порушеннях податкового законодавства, повідомляє прес-центр СБУ.
Відзначається, що оперативники спецслужби затримали старшого слідчого в одному зі спальних районів Дніпра після отримання всієї суми хабара.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабара начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції Сергія Будника.
Відзначимо, що Будника затримали у вівторок під час отримання 96 тис. гривень хабара. За інформацією ГПУ, він через посередника вимагав, крім офіційних платежів, більш ніж 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг фізичної охорони.
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