У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності

У Конгресі вважають, що США не повинні ігнорувати агресію РФ проти України

У Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському регіоні.

"Зухвале порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і провокаційні атаки щодо суверенітету України є абсолютно неприйнятними. Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським суднам вільно використовувати українські порти", - йдеться в заяві конгресмена Брайана Фіцпатріка, повідомили в прес-службі посольства України в США.

"Ми не можемо ігнорувати агресію Росії проти України. Я закликаю президента (Дональда Трампа) і адміністрацію повністю залучити до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. Ми повинні стояти пліч-о-пліч з народом України", - добавил Фицпатрик", - додав Фіцпатрік.