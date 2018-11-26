У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності
"Зухвале порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і провокаційні атаки щодо суверенітету України є абсолютно неприйнятними. Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським суднам вільно використовувати українські порти", - йдеться в заяві конгресмена Брайана Фіцпатріка, повідомили в прес-службі посольства України в США.
"Ми не можемо ігнорувати агресію Росії проти України. Я закликаю президента (Дональда Трампа) і адміністрацію повністю залучити до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. Ми повинні стояти пліч-о-пліч з народом України", - добавил Фицпатрик", - додав Фіцпатрік.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
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