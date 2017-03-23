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У Лондоні встановили особу терориста

Терористом виявився 52-річний Халід Масуд, який народився в Кенті
Поліція встановила особу терориста, який скоїв напад на перехожих та поліцейських у центрі Лондона 22 березня.
У Лондоні встановили особу терориста Фото: ЕРА

За даними поліції, терористом виявився 52-річний Халід Масуд, який народився в Кенті. Зокрема, зловмисник раніше був визнаний винним у кількох злочинах. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію

Раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що терорист, який скоїв напад біля парламенту, народився в Британії і раніше був відомий військової розвідці MI5.

Також терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні.

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.

У свою чергу поліція затримала сімох осіб в ході рейдів в Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.

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23 03 2017 18:16
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