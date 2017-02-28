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Савченко заявляє, що їй вдалося знайти шістьох українських воїнів, які раніше вважалися зниклими

Одна людина, за даними Савченко, добровільно відмовилась від обміну. Всього депутатка оприлюднила 47 прізвищ
Народна депутатка України Надія Савченко оприлюднила доповнений список громадян України, які утримуються в Макіївській колонії №22 в окупованому Донецьку.
Савченко заявляє, що їй вдалося знайти шістьох українських воїнів, які раніше вважалися зниклими Фото: УНІАН

Такі дані станом на 25 лютого 2017 року депутатка опублікувала у Facebook.

"Вдалося знайти шістьох українських воїнів і цивільних осіб, які раніше вважалися безвісти зниклими", – написала Савченко.

В копії документа, який оприлюднила депутатка, вказано 34 прізвища, 6 з яких (позначені зеленим кольором), за її словами, знайдені українські полонені, які раніше не були підтверджені протилежною стороною в мінських списках.

Одна людина, за даними Савченко, добровільно відмовилась від обміну. Всього депутатка оприлюднила 47 прізвищ.

Нагадаємо, 24 лютого інформаційний ресурс терористичної організації "ДНР" заявив, що депутат Верховної Ради України Надія Савченко приїхала в Донецьк.

Згодом, народний депутат України Надія Савченко, коментуючи свою поїздку на підконтрольну "ДНР" територію, заявила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити українських полонених.

Сьогодні американський журналіст Патрік Ланкастер оприлюднив фото і відео візиту народного депутата України Надії Савченко до українських полонених, яких утримують в окупованому Донецьку.

У самопроголошеній "ДНР" вважають неприйнятними умови обміну полоненими, висунуті українським нардепом Надією Савченко.

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28 02 2017 10:35
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