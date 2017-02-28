Савченко заявляє, що їй вдалося знайти шістьох українських воїнів, які раніше вважалися зниклими

Такі дані станом на 25 лютого 2017 року депутатка опублікувала у Facebook.

"Вдалося знайти шістьох українських воїнів і цивільних осіб, які раніше вважалися безвісти зниклими", – написала Савченко.

В копії документа, який оприлюднила депутатка, вказано 34 прізвища, 6 з яких (позначені зеленим кольором), за її словами, знайдені українські полонені, які раніше не були підтверджені протилежною стороною в мінських списках.

Одна людина, за даними Савченко, добровільно відмовилась від обміну. Всього депутатка оприлюднила 47 прізвищ.