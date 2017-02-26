Сьогодні недостатньо лише говорити, що Росія окупувала Крим, – Гаяна Юксель

За результатами міжнародного форуму, приуроченого до трьох років окупації Криму, учасники окреслили два блоки питань, пов'язаних з деокупацією півострова: міжнародний та внутрішньоукраїнський.

Про це розповіла член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник "Агентства "Кримські новини" Гаяна Юксель, повідомляє Укрінформ.

"Моїм завданням на міжнародному форумі було розповісти про проблеми кримських ЗМІ, змушених виїхати з Криму. Я вважаю, що їм потрібна допомога, оскільки саме вони в першу чергу доносять інформацію про ситуацію в Криму. Крім того, на мій погляд, продовження роботи кримських ЗМІ на материковій Україні – це акт інтелектуального та інформаційного опору", – підкреслила Юксель.

Що стосується проблем, окреслених на минулому форумі, то, за словами члена Меджлісу, "очевидно, що є два блоки проблем, пов'язаних з деокупацією Криму".

"Перший – міжнародний блок, завдання якого, скажімо так, примушування держави-агресора до звільнення окупованої території. Це цілий комплекс заходів, в якому задіяна українська держава та міжнародні інстанції, які допомагають Україні", – зазначила Юксель.

Другий напрям, розповіла вона, це внутрішні проблеми країни, які Україна має вирішити самостійно.

"Це і горезвісний закон про Вільну економічну зону "Крим", і закон "1035" про обмеження провезення товарів через адмінкордон з Кримом, і постанова НБУ про визнання кримчан нерезидентами, і ті проблеми, які ми маємо через відсутність статусу корінних народів України і статусу кримськотатарського народу. Немає у нас уявлення і про майбутній статус Криму. Ці питання і маса інших, з якими люди, приїжджаючи сюди з Криму, стикаються, треба вирішувати нам самим, і це в наших силах", – вважає Юксель.

На її думку, сьогодні вже недостатньо лише говорити, що Росія окупувала Крим.

"На жаль, три роки – це не малий термін для того, щоб зрозуміти, що відбувається і що нам робити далі. Тому форум був дуже важливим етапом в розумінні того, де ми знаходимося в плані деокупації і куди рухаємося", – резюмувала член Меджлісу.

Зауважимо, дводенний міжнародний форум "Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу" почав працювати 25 лютого в Києві.

Нагадаємо, у день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна".

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