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Сьогодні недостатньо лише говорити, що Росія окупувала Крим, – Гаяна Юксель

На думку представниці Меджлісу, одну з ключових ролей у вирішенні проблеми мають зіграти кримські ЗМІ
За результатами міжнародного форуму, приуроченого до трьох років окупації Криму, учасники окреслили два блоки питань, пов'язаних з деокупацією півострова: міжнародний та внутрішньоукраїнський.
Сьогодні недостатньо лише говорити, що Росія окупувала Крим, – Гаяна Юксель Фото: qha.com.ua

Про це розповіла член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник "Агентства "Кримські новини" Гаяна Юксель, повідомляє Укрінформ.

"Моїм завданням на міжнародному форумі було розповісти про проблеми кримських ЗМІ, змушених виїхати з Криму. Я вважаю, що їм потрібна допомога, оскільки саме вони в першу чергу доносять інформацію про ситуацію в Криму. Крім того, на мій погляд, продовження роботи кримських ЗМІ на материковій Україні – це акт інтелектуального та інформаційного опору", – підкреслила Юксель.

Що стосується проблем, окреслених на минулому форумі, то, за словами члена Меджлісу, "очевидно, що є два блоки проблем, пов'язаних з деокупацією Криму".

"Перший – міжнародний блок, завдання якого, скажімо так, примушування держави-агресора до звільнення окупованої території. Це цілий комплекс заходів, в якому задіяна українська держава та міжнародні інстанції, які допомагають Україні", – зазначила Юксель.

Другий напрям, розповіла вона, це внутрішні проблеми країни, які Україна має вирішити самостійно. 

"Це і горезвісний закон про Вільну економічну зону "Крим", і закон "1035" про обмеження провезення товарів через адмінкордон з Кримом, і постанова НБУ про визнання кримчан нерезидентами, і ті проблеми, які ми маємо через відсутність статусу корінних народів України і статусу кримськотатарського народу. Немає у нас уявлення і про майбутній статус Криму. Ці питання і маса інших, з якими люди, приїжджаючи сюди з Криму, стикаються, треба вирішувати нам самим, і це в наших силах", – вважає Юксель.

На її думку, сьогодні вже недостатньо лише говорити, що Росія окупувала Крим.

"На жаль, три роки – це не малий термін для того, щоб зрозуміти, що відбувається і що нам робити далі. Тому форум був дуже важливим етапом в розумінні того, де ми знаходимося в плані деокупації і куди рухаємося", – резюмувала член Меджлісу.

Зауважимо, дводенний міжнародний форум "Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу" почав працювати 25 лютого в Києві.

Нагадаємо, у день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна".

У Києві пройшов Марш солідарності з кримськотатарським народом.

Президент Петро Порошенко обіцяє не залишити українців в окупованому Криму без підтримки.

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26 02 2017 19:40
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