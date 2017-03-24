У Міноборони спростували інформацію про існування підземних арсеналів біля Балаклії

У Міноборони заперечили інформацію про підземні склади боєприпасів біля Балаклії.

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський спростував інформацію про наявність підземних сховищ з боєприпасами на артилерійських складах біля міста Балаклія Харківської області, передає УНІАН.

"На даному арсеналі підземних приміщень нема", - заявив він.

За його словами, вказане сховище - посиленого арочного типу.

Павловський наголосив, що сьогодні адміністративна територія арсеналу була очищена від вибухонебезпечних предметів. Зараз проводиться додаткова розвідка вцілілих сховищ.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу