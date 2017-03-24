У Міноборони спростували інформацію про існування підземних арсеналів біля Балаклії
Заступник міністра оборони України Ігор Павловський спростував інформацію про наявність підземних сховищ з боєприпасами на артилерійських складах біля міста Балаклія Харківської області, передає УНІАН.
"На даному арсеналі підземних приміщень нема", - заявив він.
За його словами, вказане сховище - посиленого арочного типу.
Павловський наголосив, що сьогодні адміністративна територія арсеналу була очищена від вибухонебезпечних предметів. Зараз проводиться додаткова розвідка вцілілих сховищ.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Станом на вечір 24 березня на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області повністю загасили пожежу
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