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У МВФ в черговий раз відклали розгляд траншу для України

Розклад засідань ради складено до 7 квітня
Питання подальшого фінансування України відсутнє в порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ), який розписаний до 7 квітня 2017 року.
У МВФ в черговий раз відклали розгляд траншу для України Фото: in.reuters.com

До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ, йдеться на сайті МВФ.

Так, розклад засідань ради складено до 7 квітня 2017 року, однак "українське питання" в ньому відсутнє. 

Натомість на кінець березня - початок квітня заплановано розгляд питань співпраці з Нігерією, Нідерландами, Сан-Марино та Беніном.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні.

У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

Відзначимо, що питання виділення траншу Україні відсутнє у порядку денному Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня.

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