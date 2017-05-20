У НАБУ підтвердили, що розслідують незаконне збагачення Дейдея і Лозового

Ці провадження розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернення громадських організацій

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило здійснення розслідування за результатами аналізу е-декларацій щодо двох народних депутатів – Євгенія Дейдея і Андрія Лозового.

"У відповідь на запити ЗМІ за поданням Генерального прокурора України про зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів, у відношенні яких НАБУ здійснює розслідування, повідомляємо наступне: детективи НАБУ здійснюють розслідування по кримінальних провадженнях стосовно двох із трьох згаданих у повідомленні народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового. Ці провадження розпочаті за результатами аналізу е-декларацій зазначених осіб, а також звернення громадських організацій", – йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ у Facebook.

Разом з тим, тільки у відношенні Дейдея, проект підозри і відповідного подання до Верховної Ради підготовлений детективами НАБУ за матеріалами проведеного досудового розслідування. Дії, інкриміновані підозрюваному, кваліфіковані за ч. 3 ст. 368-2 КК України ("Незаконне збагачення").

У НАБУ зазначили, що стосовно інших підозр, то в їх підготовці детективи не брали. Бюро поки невідомо, на підставі яких матеріалів досудового розслідування підготовлені ці документи.

"Тому Бюро поки що утримується від коментарів щодо їх змісту та обґрунтованості", - уточнили в НАБУ.

Також в НАБУ нагадали, що, згідно ст. 481 Кримінально-процесуального кодексу України, письмове повідомлення про підозру народному депутату здійснює Генеральний прокурор України.

"Залучення до кримінальної відповідальності парламентарів при наявності достатніх доказів для підозри відбувається після отримання на це відповідної згоди Верховної Ради. Необхідне для цього подання вносить Генеральний прокурор України", - резюмували в Бюро.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура України підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів: Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Раніше в прокуратурі хотіли просити про зняття недоторканності нардепів Супруненка, Костянтиновського та Шуфрича.