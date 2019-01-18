У Німеччині відкрили справу проти журналіста, причетного до підпалу спілки угорців в Ужгороді
Проти нього відкрили провадження про підбурення до підпалу з обтяжливими обставинами, інформує Zeit Online.
Нещодавно 28-річний поляк Міхал Прокопович, який є одним із трьох підозрюваних у цьому піпалі, заявив у Краківському суді, що вказівку про напад на офіс Угорської культурної асоціації в Ужгороді йому дав німецький журналіст Мануель Охсенрайтер. Німець категорично заперечує свою причетність до підпалу.
Охсенрайтер працював консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркуса Фронмаєра. Після того звинувачень з боку Прокоповича та відкриття провадження, Фронмаєр заявив, що припинив зв’язки з Оксенрайтером за пропозицією останнього, "аби не компрометувати політика". Водночас Фронмаєр наголосив, це припинення співпраці не означає, що він вважає звинувачення на його адресу правдивими.
Охсенрайтер є редактором німецького журналу Zuerst! та протягом останніх п’яти років у російських ЗМІ часто висловлював прихильність та підтримку бойовикам на Донбасі. Як пише Zeit Online, що він допомагав бойовикам із пошуком західних спостерігачів на незаконних "виборах" на окупованих територіях Донбасу та так званого референдуму в Криму в березні 2014 року. Для цього Охсенрайтер із прихильниками, серед яких Фронмаєр, заснували організацію "Німецький центр євразійських досліджень".
Нагадаємо, що Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі передав до суду матеріали справи, зібрані разом з Агентством внутрішньої безпеки, щодо трьох громадян Польщі, які на початку лютого 2018 року організували і скоїли підпал будинку Товариства угорської культури Закарпаття.
4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із запальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.
Співробітники поліції Закарпатської області встановили, що до підпалу будівлі можуть бути причетні громадяни Польщі Адріан Марглевський з Кракова і Томаш Рафал Шімков'як з Бидгоща. Марглевський і Шімков'як мають стосунок до польської праворадикальної організації "Фаланга".
У ніч на 27 лютого в ужгородському офісі Товариства угорської культури Закарпаття сталася пожежа. Вогонь знищив меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів. Порушено справу за ч. 2 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу".
У Закарпатській області проживає 150-тисячна угорська меншина. Між Будапештом і Києвом триває конфлікт, пов'язаний з українським законом про освіту. Як стверджує Угорщина, цей закон порушує права національних меншин вчитися рідною мовою.
Волонтерська ініціатива "Російська V колона у Польщі" (RVKP) у 2016 році ідентифікувала Марглевського як "фалангіста" і члена стрілецької самостійної частини 2039 (SJS 2039) з Кракова, учасника антиамериканської демонстрації "Фаланги" у Кракові під консульством США, що відбулася 4 липня 2015 року. SJS 2039, за інформацією RVKP, контролюється симпатиками "Фаланги" та іншої проросійської організації - незареєстрованої партії "Зміна" (Zmiana).
За даними порталу, Марглевського та Шимковяка ще не оголосили у розшук.
Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ – Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) — найвпливовіша організація угорської меншини на Закарпатті, політичним крилом якої є "Партія угорців України".
Історія виникнення Націоналістично-радикального руху "Фаланга" сягає ще 30- років минулого століття. Це була нелегальна, антисемітська, з фашистським ухилом націоналістично-радикальна політична формація. Сучасний рух "Фаланга" виступає проти НАТО, США та ЄС. Очолює організацію Бартош Бекєр, який ще в 2014 році заявив, що приєднався до проросійських сепаратистів у Донецьку. На українському відтинку діяльності "Фаланга" активно підтримує проросійських сепаратистів на Донбасі, Росію та свого часу навіть створила "антибандерівські патрулі" для охорони східних прикордонних регіонів Польщі від "ворогів бандерівців".
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