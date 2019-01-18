У Німеччині відкрили справу проти журналіста, причетного до підпалу спілки угорців в Ужгороді

Прокуратура Берліна відкрила провадження проти німецького журналіста Мануеля Оксенрайтера, якого підозрюють у причетності до підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді в лютому 2018 року.

Проти нього відкрили провадження про підбурення до підпалу з обтяжливими обставинами, інформує Zeit Online.

Нещодавно 28-річний поляк Міхал Прокопович, який є одним із трьох підозрюваних у цьому піпалі, заявив у Краківському суді, що вказівку про напад на офіс Угорської культурної асоціації в Ужгороді йому дав німецький журналіст Мануель Охсенрайтер. Німець категорично заперечує свою причетність до підпалу.

Охсенрайтер працював консультантом депутата німецького парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркуса Фронмаєра. Після того звинувачень з боку Прокоповича та відкриття провадження, Фронмаєр заявив, що припинив зв’язки з Оксенрайтером за пропозицією останнього, "аби не компрометувати політика". Водночас Фронмаєр наголосив, це припинення співпраці не означає, що він вважає звинувачення на його адресу правдивими.

Охсенрайтер є редактором німецького журналу Zuerst! та протягом останніх п’яти років у російських ЗМІ часто висловлював прихильність та підтримку бойовикам на Донбасі. Як пише Zeit Online, що він допомагав бойовикам із пошуком західних спостерігачів на незаконних "виборах" на окупованих територіях Донбасу та так званого референдуму в Криму в березні 2014 року. Для цього Охсенрайтер із прихильниками, серед яких Фронмаєр, заснували організацію "Німецький центр євразійських досліджень".