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У Парижі "жовті жилети" атакували офіс речника уряду, - ФОТО

Поліція нарахувала близько 3 500 демонстрантів у Парижі
Суботні антиурядові протести у французькій столиці, які спочатку були мирними, переросли у заворушення - поліції довелося застосовувати спецзасоби та евакуювати речника уряду Бенжамена Гриво.
У Парижі "жовті жилети" атакували офіс речника уряду, - ФОТО Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Cутички почалися після того, як демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту. Кілька авто були спалені, а поліція застосувала водомети та світлові гранати, повідомляє AP.

Протестувальники атакували офіс речника французького уряду Бенджамена Гриво. Його та півдесятка колег евакуювали після того, як передні двері будівлі були частково зруйновані за допомогою будівельних інструментів.


Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu


Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu


Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

"Це був напад не на мене. Це був напад на інституції, демократичну форму правління", - сказав пізніше Гриво.

Це був перший такий напад на державну власність відколи суботні протести почалися в середині листопада.

Протестувальники намагалися дістатися до президентського Єлисейського палацу.

За даними влади, близько 50 тисяч людей брали участь у протестах по всій Франції в суботу. 

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.

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06 01 2019 12:42
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