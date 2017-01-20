У Росії можуть перезапустити Липецьку фабрику з новим інвестором

Закрита рішенням української групи Roshen кондитерська фабрика в Липецькій області може бути перезапущена новими інвесторами в разі продажу активу.

Про це заявив RNS губернатор регіону Олег Корольов, інформує Економічна правда.

"Звичайно (можливий перезапуск - Ред.). Фабрика-то жива. Якщо дійде до того, до чого має дійти - до продажу, нові інвестори запустять протягом двох хвилин", - підкреслив губернатор.

За його словами, потенційні інвестори зацікавлені в активі, але структури, пов'язані з президентом України Петром Порошенком, поки не прийняли остаточного рішення про продаж фабрики.

"Інтересантів вистачає, і дуже приємно це усвідомлювати. І наші російські, і неросійські. Інтерес є. Так що як тільки Порошенко остаточно прийме рішення про продаж, все піде нормально. Переживемо", - сказав він.

Губернатор відмовився назвати потенційних покупців фабрики, пославшись на угоди про нерозголошення інформації.

Нагадаємо, що в Кремлі переконані, що Липецька кондитерська фабрика Roshen могла б продовжувати роботу.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).