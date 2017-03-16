У САП кажуть, що Насірова сьогодні не звільнять

Прийняття рішення про звільнення Насірова можна очікувати упродовж завтрашнього дня.

"Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж протягом доби, для ухвалення рішення про звільнення з-під варти заарештованого", - повідомили у прес-службі САП

При цьому у відомстві пояснили, що, таким чином, враховуючи вечірній час доби, фізично навряд чи можливо зробити таку перевірку, оскільки відповідні установи не працюють.

Тому, як зазначили у САП, прийняття відповідного рішення про звільнення Насірова можна очікувати упродовж завтрашнього дня.

Нагадаємо, що сьогодні дружина відстороненого керівника ДФС Романа Насірова внесла за нього заставу.

Раніше Насіров жалівся, що не має коштів для внесення 100 млн гривень для застави.