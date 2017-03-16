У САП кажуть, що Насірова сьогодні не звільнять
"Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж протягом доби, для ухвалення рішення про звільнення з-під варти заарештованого", - повідомили у прес-службі САП
При цьому у відомстві пояснили, що, таким чином, враховуючи вечірній час доби, фізично навряд чи можливо зробити таку перевірку, оскільки відповідні установи не працюють.
Тому, як зазначили у САП, прийняття відповідного рішення про звільнення Насірова можна очікувати упродовж завтрашнього дня.
Нагадаємо, що сьогодні дружина відстороненого керівника ДФС Романа Насірова внесла за нього заставу.
Раніше Насіров жалівся, що не має коштів для внесення 100 млн гривень для застави.
13 березня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень.
Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просив апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
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