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У сенаті США не виключають розширення антиросійських санкцій

Додаткові санкції пов'язані з підтримкою Росії режиму Асада в Сирії
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що не виключає введення нових санкцій проти РФ, якщо у пропозиції буде двопартійна підтримка.
У сенаті США не виключають розширення антиросійських санкцій Фото: joinfo.ua

"Якщо адміністрація вважає, що потрібні додаткові санкції, або ми можемо домовитися щодо чогось, що буде двопартійна підтримка, я не виключаю цього", - сказав Макконнелл, повідомляє Голос Америки.

Чиновник додав, що він хоче поговорити з головою комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером про додаткові санкції проти Росії у зв'язку з її підтримкою режиму сирійського президента Башара аль-Асада.

Також сенатори обговорюють як відреагувати на втручання Росії у президентські вибори в 2016 році, продовження військами дій на сході України і підтримку режиму Асада.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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