У СІЗО Мінська понад місяць тримали двох українських студентів, які приїхали подивитися місто

Вони були без документів під час затримання

Двох українських студентів - 19-річного Івана Даниленка та 18-річного Романа Легара - затримали 24 березня для з'ясування особи і понад місяць тримали у СІЗО Мінська.

Про це повідомляє TYT.by з посиланням на адвоката Марію Колесову-Гуділіну.

За словами адвоката, 29 квітня відбулася процедура висилки у примусовому порядку, їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років: молодих людей доставили в аеропорт під конвоєм, ввечері вони вилетіли до Києва. Згодом хлопці повідомили адвокату, що вже перебувають разом з батьками.

Як повідомила адвокат, Даниленка та Легара притягнули до адміністративної відповідальності за те, що вони були без документів під час затримання.

"Хлопці прибули до Мінська 24 березня, де вони робили пересадку у Гомелі з автобуса на поїзд. У день прибуття їх затримали співробітники в цивільному. Молоді люди провели ніч в РУВС, а потім були відправлені для встановлення особи до ізолятора тимчасового утримання", – повідомила адвокат.

Згодом з'ясувалося, що студенти проходили свідками у справі про підпал Гомельської податкової. 28 березня слідчі допитали Даниленка та Легара, однак ті стверджували, що не були поруч будівлі податкової.

За словами родичів затриманих, їхня поїздка не була пов'язана з проведенням акції до Дня Волі 25 березня – вони приїхали в Мінськ, щоб подивитися місто.

Загалом на День Волі у Мінську затримали вісім громадян України: окрім Даниленка та Легара було затримано троє проповідників з України, яких вже депортували з Білорусі.

Під час акції протесту 25 березня міліція затримала ще трьох українців: двох суд постановив депортувати, ще одного заарештували на 15 діб.

Люди з плакатами прийшли до посольства Білорусі в Києві, щоб підтримати білорусів, напередодні затриманих на Дні Волі в Мінську.