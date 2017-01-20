У Вашингтоні затримано 90 супротивників Трампа, провокатори з молотками і ломами діють групами, - поліція

У Вашингтоні кількість затриманих супротивників президента США Дональда Трампа досягла 90 людей.

Про це повідомили в поліції, передає Politico.

"У нас є трохи більше 90 арештів. І у мене є дані, щоб люди знали, що це одна група. І це дуже невеликий відсоток від кількості людей, які прийшли сюди, щоб мирно збиратися в нашому місті", - сказав начальник поліції міста Пітер Ньюшем.

Як повідомили в поліції Вашингтона, при зіткненні з протестуючими в американській столиці двоє поліцейських отримали невеликі травми.

Зазначається, що нападники використовували молотки і ломи і діяли групами. Для їх розгону використовувався перцевий газ. За фактом події проводиться розслідування.

За даними телеканалу CNN, число затриманих протестувальників перевищило 95 осіб.

Нагадаємо, у Вашингтоні колона протестувальників з руху "DisruptJ20" (зірвати 20 січня — ред.) влаштувала сутички з поліцією через інавгурацію Дональда Трампа.

Як інформував iPress.ua, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.