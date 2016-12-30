Україна домовилась про передачу засуджених з "ДНР", - омбудсмен

На сьогодні перевезено 133 особи з окупованої території

Україна завдяки місії ООН досягла домовленості з представниками "ДНР" про переміщення засуджених українським судом осіб з окупованої території на підконтрольну Україні для відбування покарання.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, повідомляє Громадське.

"На сьогодні є домовленість завдяки місії ООН з прав людини з представниками так званої "ДНР" про те, що ми дійсно переміщаємо тих людей, які знаходяться згідно з рішеннями українських судів на підконтрольну Україні територію - які знаходяться в установах виконання покарань", - сказала Лутковська.

Омбудсмен зазначила, що на сьогодні вже було перевезено 133 особи з окупованої території.

"На сьогодні вже перевезено 133 особи. Я ще планувала, чесно кажучи, одну передачу здійснити до нового року. На жаль, не встигаємо вже зараз. Попросила інша сторона, щоб перенести на найближчі дні січня. Десь після 9 січня я планую чергову передачу здійснити. Я сподіваюсь, що буде так само успішно, як попередні", - сказала омбудсмен.

Водночас Лутковська сказала, що з "ЛНР" такою домовленості немає, і ситуація з передачею засуджених набагато гірша.

Уповноважена ВР додала, що намагалася домовитися про таку угоду з так званим "омбудсменом ЛНР" на Мінських переговорів.

"Я з нею зустрічалась під час засідання в Мінську. Я просила про те, щоб така процедура також була запроваджена. Розуміння є, але, на жаль, результату поки що немає", - розповіла вона.

Нагадаємо, що Україна ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками українських заручників на 228 прихильників сепаратистів.