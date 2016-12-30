Україна домовилась про передачу засуджених з "ДНР", - омбудсмен
Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, повідомляє Громадське.
"На сьогодні є домовленість завдяки місії ООН з прав людини з представниками так званої "ДНР" про те, що ми дійсно переміщаємо тих людей, які знаходяться згідно з рішеннями українських судів на підконтрольну Україні територію - які знаходяться в установах виконання покарань", - сказала Лутковська.
Омбудсмен зазначила, що на сьогодні вже було перевезено 133 особи з окупованої території.
"На сьогодні вже перевезено 133 особи. Я ще планувала, чесно кажучи, одну передачу здійснити до нового року. На жаль, не встигаємо вже зараз. Попросила інша сторона, щоб перенести на найближчі дні січня. Десь після 9 січня я планую чергову передачу здійснити. Я сподіваюсь, що буде так само успішно, як попередні", - сказала омбудсмен.
Водночас Лутковська сказала, що з "ЛНР" такою домовленості немає, і ситуація з передачею засуджених набагато гірша.
Уповноважена ВР додала, що намагалася домовитися про таку угоду з так званим "омбудсменом ЛНР" на Мінських переговорів.
"Я з нею зустрічалась під час засідання в Мінську. Я просила про те, щоб така процедура також була запроваджена. Розуміння є, але, на жаль, результату поки що немає", - розповіла вона.
Нагадаємо, що Україна ініціювала обмін 58 підтверджених бойовиками українських заручників на 228 прихильників сепаратистів.
Відзначимо, що у четвер, 29 грудня, Київ передав самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.
Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко зазначає, що таким чином Україна апелює до Москви і Кремля проявити гуманізм"
Окрім того, терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.
Згодом радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.
Варто відзначити, що представники так званих "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.
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