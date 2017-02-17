Україна має можливість купувати вугілля одразу в двох країн, - Насалик

Окрім Південної Африки, Україна думає купувати вугілля у Китаю та Австралії.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання РНБО, повідомляє Громадське.

Під час цього засідання обговорювалася ситуація, яка пов'язана з енергетичною системою через блокування. За його словами, люди, які здійснюють блокаду, ставлять під загрозу економічну і політичну діяльність країни.

"Ми будемо мати державний запас. Виділяються кошти на державний запас антрацитової групи вугілля. Поки що не так багато варіантів які підходять. Це Південна Африка, Австралія та Китай", - сказав міністр.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.