Україна має можливість купувати вугілля одразу в двох країн, - Насалик
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання РНБО, повідомляє Громадське.
Під час цього засідання обговорювалася ситуація, яка пов'язана з енергетичною системою через блокування. За його словами, люди, які здійснюють блокаду, ставлять під загрозу економічну і політичну діяльність країни.
"Ми будемо мати державний запас. Виділяються кошти на державний запас антрацитової групи вугілля. Поки що не так багато варіантів які підходять. Це Південна Африка, Австралія та Китай", - сказав міністр.
Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
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