Україна не йтиме на поступки заради участі Самойлової в Євробаченні, - Клімкін

"Якщо закон порушено, то ми не можемо говорити про будь-які кроки"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував позицію України щодо участі російської співачки Юлії Самойлової в "Євробаченні" в Києві.

"Ніякі поступки, формальні або неформальні, не обговорюються. Ми говоримо про виконання закону. Якщо закон порушено, то ми не можемо говорити про будь-які кроки", - сказав Клімкін, відповідаючи на питання журналістів за підсумками засідання Комісії Росії-НАТО в Брюсселі, повідомляє "LB.ua".

Як відомо, в Європейській мовній спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.

Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.

Згодом Європейська мовна спілка спростувала припущення журналістів щодо санкцій.

Нагадаємо, Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.

В Європейській мовній спілці в Женеві заявили, що поважають рішення СБУ заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, однак розчаровані, бо такий стан справ іде врозріз з духом конкурсу. Також Єропейський мовленнєвий союз запропонував російському "Первому каналу" організувати виступ співачки Юлії Самойлової в прямому ефірі, щоб вона змогла виступити на "Євробаченні" з території Росії.