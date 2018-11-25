Україна терміново скликає Радбез ООН, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Таке рішення ухвалили через загострення ситуації в Керченській протоці та обстріл корабельної групи ВМС ЗС України військовими катерами Прикордонної служби ФСБ РФ.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.