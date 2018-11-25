Україна терміново скликає Радбез ООН, – Генштаб ЗСУ
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Таке рішення ухвалили через загострення ситуації в Керченській протоці та обстріл корабельної групи ВМС ЗС України військовими катерами Прикордонної служби ФСБ РФ.
Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада відбудеться засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
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