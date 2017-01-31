Україна може скликати Радбез ООН через Авдіївку, - Єльченко
"Буду стежити вночі, якщо не припиниться, готовий скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН", - написав Єльченко в Twitter.
Will follow through the night, if it won't stop, ready to convene UN Security Council emergency meeting. https://t.co/hEhxAzYZI3— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 31 січня 2017 р.
Зазначимо, бойовики не припиняють обстріл Авдіївки. Російська сторона СЦКК так і не надала письмове підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт.
Раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.
Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.
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