Україна може скликати Радбез ООН через Авдіївку, - Єльченко

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про готовність екстрено скликати Раду безпеки ООН у випадку загострення ситуації в Авдіївці.

"Буду стежити вночі, якщо не припиниться, готовий скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН", - написав Єльченко в Twitter.

Will follow through the night, if it won't stop, ready to convene UN Security Council emergency meeting. https://t.co/hEhxAzYZI3 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 31 січня 2017 р.

Зазначимо, бойовики не припиняють обстріл Авдіївки. Російська сторона СЦКК так і не надала письмове підтвердження припинення вогню в зоні ремонтних робіт.

Раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.