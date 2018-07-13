Україні загрожуватиме дефолт, якщо не відновити співпрацю з МВФ до 20 липня, - ЄБА

МВФ не веде переговорів про співпрацю з країнами під час виборчих кампаній

Для України критично відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом до того, часу як фонд піде на літні канікули, адже перенесення приїзду місії МВФ восени призведе до ризику неотримання урядом нового траншу.

Про це заявив президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, передає прес-служба ЄБА.

На його думку, якщо перенести переговори про співпрацю на осінь, то до вимог щодо цін на газ для населення додадуться вимоги щодо збалансування бюджету.

"І цей процес може затягнутись до 2019 року. Цей рік є виборним, публічну допомогу отримувати не варто. І тоді країні може загрожувати дефолт", - заявив Фіала.

За словами представників Європейської бізнес асоціації, МВФ не веде переговорів про співпрацю з країнами під час виборчих кампаній. Тобто, на час президентської та парламентської кампаній транш виділятись не буде.

Нагадаємо, що Національний банк України вбачає ризики щодо здатності держави виконати заплановані у бюджеті видатки через відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Нацбанку також заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші МВФ у межах чинної програми.

У МВФ повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань. Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.

Додамо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував Міжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу в переговорах про ціни на газ. Він передбачає зокрема монетизацію субсидій, лібералізацію ринку газу та знижку від єдиної ціни на газ для звичайних споживачів.