Українські гурти Viu Viu та MARUV виступлять на концерті до ЧС-2018 у Москві

Двоє українських гуртів - Viu Viu та MARUV - виступлять на концерті до Чемпіонату світу з футболу "FIFA Fan Fest", що пройде на Воробйових горах у Москві в неділю, 10 червня.

Співачка, котра виступає під сценічним іменем MARUV, анонсувала свій виступ у Facebook, а ось анонс гурту Viu Viu можна побачити лише в заблокованій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте", пише "Карабас Live".

VIU VIU - київський дует репера Максима Діснеєва, а також співачки і моделі Саманти.

Під псевдонімом MARUV ховається співачка Анна Корсун, яка народилася в Харкові, але зараз живе в Києві. Проект існує з 2017 року. У минулому році у MARUV вийшов дебютний альбом STORIES. Наразі артистка співпрацює з музикантом і саундпродюсером BOOSIN. У березні MARUV очолила чарт російського музичного каналу МУЗ-ТВ.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Додамо, Верховна Рада не внесла у порядок денний постанову про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбуватиметься в Росії.