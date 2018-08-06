Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські гурти Viu Viu та MARUV виступлять на концерті до ЧС-2018 у Москві

Прихильники гуртів у коментарях засудили такий вчинок
Двоє українських гуртів - Viu Viu та MARUV - виступлять на концерті до Чемпіонату світу з футболу "FIFA Fan Fest", що пройде на Воробйових горах у Москві в неділю, 10 червня.
Українські гурти Viu Viu та MARUV виступлять на концерті до ЧС-2018 у Москві Фото: ria.ru

Співачка, котра виступає під сценічним іменем MARUV, анонсувала свій виступ у Facebook, а ось анонс гурту Viu Viu можна побачити лише в заблокованій в Україні російській соцмережі "ВКонтакте", пише "Карабас Live".

VIU VIU - київський дует репера Максима Діснеєва, а також співачки і моделі Саманти.

Під псевдонімом MARUV ховається співачка Анна Корсун, яка народилася в Харкові, але зараз живе в Києві. Проект існує з 2017 року. У минулому році у MARUV вийшов дебютний альбом STORIES. Наразі артистка співпрацює з музикантом і саундпродюсером BOOSIN. У березні MARUV очолила чарт російського музичного каналу МУЗ-ТВ.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Додамо, Верховна Рада не внесла у порядок денний постанову про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбуватиметься в Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2018 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.