“Укрзалізниця” та WOG дійшли компромісу щодо поставок дизпалива

У рамках цього контракту, ціна однієї тонни палива зросла приблизно на 10%

ПАТ "Укрзалізниця" і ТОВ "Вог Аеро Джет" в рамках додаткових угод від 25 січня знайшли компроміс щодо поставки дизельного пального за контрактами.

Компанії дійшли згоди скоротили обсяг партій ДП з 65 тис. тонн до 59 тис. тонн, зберігши загальну вартість контрактів практично без змін, йдеться на порталі публічних закупівель ProZorro, інформує УНН.

Обсяг поставки ДП по одному з контрактів зменшений з 25 тис. тонн до 22,731 тис. тонн, а загальна вартість партії залишилася колишньою - 515,166 млн гривень.

Таким чином, в рамках цього контракту, ціна однієї тонни палива зросла приблизно на 10%.

У рамках другого контракту обсяг поставки ДП скорочено з 10 тис. тонн до 9,093 тис. тонн, а загальна вартість партії зменшилася - з 206 млн 866,8 тис.грн до 206 млн 866,787 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше Володимир Омелян заявив, що ПАТ "Укрзалізниця" купуватиме паливо мережі автозаправних комплексів WOG дорожче за ринкову ціну.

Однак ПАТ "Укрзалізниця" спростувала інформацію міністра інфраструктури Омеляна щодо щодо закупівель товариством дизельного пального.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.