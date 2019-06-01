УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ

"Якби ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками"

Українська православна церква Московського патріархату не буде проводити богослужінь з Православною церквою України.

"Богослужіння з новою церквою ми проводити не будемо. Якби ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками, як вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква", - заявив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент, повідомляє "ТАСС".

Він назвав Православну церкву України "неканонічною релігійною організацією".

"Оскільки ця організація не є православною церквою, то служити з її релігійними діячами ми не можемо", — додав Климент.

Також, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.