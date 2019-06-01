Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ

"Якби ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками"
Українська православна церква Московського патріархату не буде проводити богослужінь з Православною церквою України.
УПЦ МП заявила, що не буде молитися з ПЦУ Фото: Зураб Джавахадзе

"Богослужіння з новою церквою ми проводити не будемо. Якби ми вели такі богослужіння, то стали б такими ж розкольниками, як вони, і тоді нас не буде визнавати помісна церква", - заявив глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент, повідомляє "ТАСС".

Він назвав Православну церкву України "неканонічною релігійною організацією".

"Оскільки ця організація не є православною церквою, то служити з її релігійними діячами ми не можемо", — додав Климент.

Також, Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що після передачі Православній Церкві України томоса про автокефалію починається нова сторінка в історії України.

Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2019 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.