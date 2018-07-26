Уряд відклав рішення про ціну на газ для населення ще на місяць

Кабінет Міністрів продовжив до вересня 2018 року дію постанови №187 про покладання спеціальних зобов'язань на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" й обласні газопостачальні компанії постачати населенню і підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) природний газ без зміни поточних цін.

Відповідне рішення з доопрацюванням було прийнято на засіданні уряду в четвер, передає LB.ua.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що переговори з Міжнародним валютним фондом про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету ще тривають. Тому, з огляду на закінчення терміну дії положення про покладання спеціальних зобов'язань, виникає необхідність у його продовженні.

Таким чином, ціна газу для поставок населенню і ТКЕ до 1 вересня залишиться на колишньому рівні - 4 942 гривні за тис. куб. м, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6 958 гривень за тис. куб. м.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.