Усіх постраждалих унаслідок отруєння в Черкасах виписали з лікарень
"Вже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку", - повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник, передає "Громадське".
У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні підтвердили, що останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, також виписали.
Зазначається, що станом на ранок, 16 травня, у лікарнях міста перебували вчителька і учениця черкаської школи.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.
Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.
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