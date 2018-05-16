Усіх постраждалих унаслідок отруєння в Черкасах виписали з лікарень Станом на ранок, 16 травня, у лікарнях міста перебували вчителька і учениця черкаської школи

Станом на вечір 16 травня з лікарень виписали всіх потерпілих внаслідок отруєння на лінійці в черкаській школі.

Фото: vseverske.info

"Вже виписали всіх. Сьогодні виписали вчительку", - повідомив головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник, передає "Громадське". У приймальному відділенні Черкаської обласної дитячої лікарні підтвердили, що останню ученицю, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, також виписали. Зазначається, що станом на ранок, 16 травня, у лікарнях міста перебували вчителька і учениця черкаської школи. Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною. Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах. Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

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