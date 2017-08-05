В Афганістані ліквідували одного з ватажків "Ісламської держави"
Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Афганістану.
Згідно з інформацією агентства, Хасіб був призначений в минулому році після загибелі свого попередника. Він здійснив низку широкомасштабних атак, в тому числі в головному військовому госпіталі в Кабулі 8 березня. Тоді бойовики в одязі лікарів проникли в госпіталь і влаштували стрілянину, загинули десятки людей.
У США заявили, що всього 27 квітня було вбито 35 терористів ІДІЛ, у тому числі їх кілька високопоставлених командирів.
Нагадаємо, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був поранений під час авіаудару в Іраку. Згодом його затримали на території Сирії.
Раніше бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.
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