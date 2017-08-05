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В Афганістані ліквідували одного з ватажків "Ісламської держави"

Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США
Главу терористичного угрупування "Ісламська держава" в Афганістані було вбито 27 квітня в провінції Нангархар.
В Афганістані ліквідували одного з ватажків "Ісламської держави" Фото: Reuters

Абул Хасіб був ліквідований в ході спільної операції спецслужб Афганістану і США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб Афганістану.

Згідно з інформацією агентства, Хасіб був призначений в минулому році після загибелі свого попередника. Він здійснив низку широкомасштабних атак, в тому числі в головному військовому госпіталі в Кабулі 8 березня. Тоді бойовики в одязі лікарів проникли в госпіталь і влаштували стрілянину, загинули десятки людей.

У США заявили, що всього 27 квітня було вбито 35 терористів ІДІЛ, у тому числі їх кілька високопоставлених командирів.

Нагадаємо, лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був поранений під час авіаудару в Іраку. Згодом його затримали на території Сирії.

Раніше бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається "заступником" лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді загинув в Іраку.

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08 05 2017 13:24
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