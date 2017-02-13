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В Авдіївку повернулися 22 місцевих жителів, інфраструктура міста відновлена - ВЦА

Єдина проблема, яка залишається - це відновлення житла громадян, яке було пошкоджено за весь період бойових дій
Ніч в Авдіївці пройшла спокійно, в місто повернулися 22 місцевих жителів.
В Авдіївку повернулися 22 місцевих жителів, інфраструктура міста відновлена - ВЦА Фото:Reuters

"Сьогоднішня ніч і доба пройшли спокійно. По місту обстрілів не було. Вчора виявили бажання і повернулися 22 людини - діти з батьками. Надалі, якщо люди захочуть повертатися, - будемо забезпечувати їх", - повідомляє голова ВЦА Павло Малихін, інформує "112 Україна".

Також Павло Малихін заявив, що інфраструктуру повністю відновлено:

"Все відновлено, світло є, вода, опалення є. Каналізація працює".

За словами Павла Малихіна, єдина проблема, яка залишається - це відновлення житла громадян, яке було пошкоджено за весь період бойових дій.

Нагадаємо, станом на 11 лютого ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків.

10 лютого міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прибув до міста Авдіївка, яке минулого тижня обстрілювали проросійські бойовики, щоб побачити наслідки російської агресії.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.

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13 02 2017 09:28
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