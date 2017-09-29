В ООН заявили про "швидкий прогрес" КНДР у розвитку ядерної зброї

Північна Корея домоглася "швидкого прогресу" в розвитку ядерної зброї за останні роки, заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН Юкія Амано

Про це передає Reuters.

За його словами, шосте ядерне випробування КНДР є "новою глобальною загрозою".

Також Амано зазначив, що в Міжнародному агентстві з атомної енергії не мають можливості перевірити, чи випробувала Північна Корея водневу бомбу, як стверджував Пхеньян.

"Найважливіше зараз - це згуртуватися міжнародній спільноті", - заявив Амано.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп попередив Північну Корею, що будь-який удар США буде "руйнівним" для Пхеньяна.

Відзначимо, що північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

Раніше глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, що влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Нещодавно з'явилася інформація, що Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.