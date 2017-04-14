В Польщі активізувався батальйон НАТО на кордоні з Росією
Батальйон розмістився поблизу міста Ожиш за 60 кілометрів від кордону, повідомляє "Радіо Свобода".
З нагоди цієї події до Ожиша прибув президент Польщі Анджей Дуда, який цю подію назвав історичним моментом для держави. Він зазначив, що на цю мить ще з кінця Другої світової війни очікувало ціле покоління поляків, аби стати частиною демократичного Заходу.
Батальйоном будуть командувати США, до нього увійдуть близько тисячі військових з Великої Британії, Румунії та Хорватії. При цьому ця частина є окремою від бойової батальйонної групи США, що налічує 3,5 тисячі військовослужбовців. Зазначимо, що вона прибула до країни раніше цього року і дислокувалася на південному заході країни біля кордону з Німеччиною.
Альянс також планує активізувати подібні частини в Литві, Латвії та Естонії вже цього року. Посилення військової присутності НАТО у цих регіонах робиться для того, щоб надати країнам гарантії безпеки у зв’язку з посиленням російської агресії після анексії Криму та окупації Донбасу.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у квітні США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі.
Нагадаємо, 11 січня до Польщі на аеродром Лавиця у Познані прибули перші 300 американських солдатів зі штату Колорадо.
Також на авіабазу тактичного значення Кшесини в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-поверхня".
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