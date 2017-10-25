В Росії пропонують не платити внесків в ПАРЄ, доки росіянам не відновлять членство
"Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що поки російська парламентська делегація не повернеться до роботи в ПАРЄ, ні про яке фінансування мови бути не може", - сказала Матвієнко журналістам, повідомляє ТАСС.
Вона зазначила, що Росія не може виділяти "значні кошти, виконувати прийняті рішення щодо внесків до Ради Європи" коштом російських платників податків "в умовах такої дискримінації і обмеження діяльності парламентської делегації (РФ)".
"Коли ми повноцінно будемо брати участь в цих структурах, ми відновимо виплату в повному обсязі свого внеску", - сказала Матвієнко.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.
Це вже не перша заява генсека про ймовірне виключення РФ з асамблеї. На початку вересня Турбйорн Ягланд попереджав Росію, що вона може втратити членство через те, що не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму".
30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".
Зазначимо, в офісі Турбйорна Ягланда кажуть, що налаштовані на продовження діалогу з Російською Федерацією щодо відновлення її участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.
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