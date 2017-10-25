В Росії пропонують не платити внесків в ПАРЄ, доки росіянам не відновлять членство

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росії не варто робити внески до Ради Європи, поки російські парламентарії не повернуться до роботи в ПАРЄ.

"Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що поки російська парламентська делегація не повернеться до роботи в ПАРЄ, ні про яке фінансування мови бути не може", - сказала Матвієнко журналістам, повідомляє ТАСС.

Вона зазначила, що Росія не може виділяти "значні кошти, виконувати прийняті рішення щодо внесків до Ради Європи" коштом російських платників податків "в умовах такої дискримінації і обмеження діяльності парламентської делегації (РФ)".

"Коли ми повноцінно будемо брати участь в цих структурах, ми відновимо виплату в повному обсязі свого внеску", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Це вже не перша заява генсека про ймовірне виключення РФ з асамблеї. На початку вересня Турбйорн Ягланд попереджав Росію, що вона може втратити членство через те, що не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму".

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

Зазначимо, в офісі Турбйорна Ягланда кажуть, що налаштовані на продовження діалогу з Російською Федерацією щодо відновлення її участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.