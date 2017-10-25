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В Росії пропонують не платити внесків в ПАРЄ, доки росіянам не відновлять членство

Після поновлення членства виплати планують відновити
Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росії не варто робити внески до Ради Європи, поки російські парламентарії не повернуться до роботи в ПАРЄ.
В Росії пропонують не платити внесків в ПАРЄ, доки росіянам не відновлять членство Володимир Путін, Валентина Матвієнко. Фото: nepotrebnadzor.org

"Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що поки російська парламентська делегація не повернеться до роботи в ПАРЄ, ні про яке фінансування мови бути не може", - сказала Матвієнко журналістам, повідомляє ТАСС.

Вона зазначила, що Росія не може виділяти "значні кошти, виконувати прийняті рішення щодо внесків до Ради Європи" коштом російських платників податків "в умовах такої дискримінації і обмеження діяльності парламентської делегації (РФ)".

"Коли ми повноцінно будемо брати участь в цих структурах, ми відновимо виплату в повному обсязі свого внеску", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

Це вже не перша заява генсека про ймовірне виключення РФ з асамблеї. На початку вересня Турбйорн Ягланд попереджав Росію, що вона може втратити членство через те, що не зробила нічого, щоб "скасувати анексію Криму".

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

Зазначимо, в офісі Турбйорна Ягланда кажуть, що налаштовані на продовження діалогу з Російською Федерацією щодо відновлення її участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

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