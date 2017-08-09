В Україні 90% школярів навчаються українською мовою, - заступник Гриневич

Водночас заступник Гриневич каже, що більшість школярів навчаються російською мовою

В Україні всього близько 10% учнів навчаються іншими мовами, в той час коли 90% школярів навчаються українською мовою.

Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей в ефірі "Громадського радіо" розповів, що більшість школярів навчаються російською мовою.

"Польською мовою маємо п’ять шкіл, угорською біля 176, румунською трохи більше, бо вони є в Закарпатті і в Чернівецькій області, але це теж менше 200. Кілька шкіл молдавською, одна словацькою в Ужгороді, зараз ми робимо школу кримськотатарською мовою", – перерахував Хобзей.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщина вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

Румунський уряд також має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини на рідній мові.