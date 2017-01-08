В Україні можуть відновити абонплату за газ
Про це йдеться в порядку денному Національної комісії, яке має відбутися четвертого серпня.
До порядку денного засідання включено одне питання – "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП щодо додаткового захисту прав споживачів і переходу до принципу замовленої потужності".
Кожен споживач повинен щомісячно платити за розподіл газу фіксовану суму. Така сума залежить від максимальної пропускної здатності його лічильника, незалежно від обсягів споживання. До ціни газу вже не буде входити вартість транспортування і розподілу.
Читайте також: В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.
Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.
Згодом Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про введення абонплати за газ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа