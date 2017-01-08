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В Україні можуть відновити абонплату за газ

Про це йдеться в порядку денному Національної комісії
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розгляне питання переходу українців на абонентську плату за розподіл газу.
В Україні можуть відновити абонплату за газ Фото: kp.by

Про це йдеться в порядку денному Національної комісії, яке має відбутися четвертого серпня.

До порядку денного засідання включено одне питання – "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП щодо додаткового захисту прав споживачів і переходу до принципу замовленої потужності".

Кожен споживач повинен щомісячно платити за розподіл газу фіксовану суму. Така сума залежить від максимальної пропускної здатності його лічильника, незалежно від обсягів споживання. До ціни газу вже не буде входити вартість транспортування і розподілу.

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Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.

Згодом Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг скасувала рішення про введення абонплати за газ.

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01 08 2017 09:58
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